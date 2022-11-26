Мы нужны друг другу. В Бобруйске проходит форум анонимных алкоголиков

26 и 27 ноября на базе отдыха ОАО «Фандок» проходит форум «Сустрэчы ў лiстападзе», посвященный XI годовщине движения анонимных алкоголиков в Бобруйске. В программе – круглый стол, открытые и закрытые собрания, работа секций по программе «12 шагов».

На форум приехали более 150-ти участников из разных городов Беларуси: Минска, Могилева, Лунинца, Шклова. Кировска, Бреста, Осиповичей, Жлобина, Октябрьского и других, а также гости из России (г.Смоленск). На открытии присутствовали представители администрации Ленинского района, духовенства, Департамента исполнения наказаний МВД РБ, врачи, психологи.

– Я люблю приезжать на форумы. Здесь много моих бывших пациентов. Я вижу результат своей работы, что она имеет смысл. Это сообщество помогает людям, они не чувствуют себя одинокими, получая внимание, теплоту и поддержку. Здесь они не изгои – они среди своих, – отметил Владимир Подгайный, психолог реабилитационного центра «Радуга» г.Минск).

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