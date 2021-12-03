«Мы любим родину, стране не изменяя». 3 декабря – День инвалидов Республики Беларусь

3 декабря – День инвалидов Республики Беларусь, совпадающий с таким же международным днем. В 1992 году, в конце Десятилетия инвалидов, Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов с целью повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью как в общественные структуры, так и процессы развития. Накануне важной даты в календаре мы беседуем с одним из первых организаторов на Бобруйщине движения людей с ограниченными физическими возможностями Николаем Самоновым.

Более четверти века с собратьями

– Николай Иванович, рад приветствовать на ставшей родной вам, надеюсь, бобруйской земле. Не забываете наш город на Березине?

– Несомненно, Бобруйск давно стал моей второй родиной, поэтому бываю здесь регулярно не только по делам, но и навещая друзей и знакомых, добираясь на мою малую родину.

– Помню, в кабинете у вас в Киселевичах долгое время висел плакат «Перед хорошими людьми двери открываются автоматически». Это для кого был лозунг – для входящих или для принимающей стороны?

– Для всех честных и чистых помыслами людей.

– Много было таких вокруг вас в организации?

– С другими я просто не работал. Ведь отдав годы жизни службе в армии, общест­венной деятельности, научился разбираться в достоинствах и недостатках окружающих. Долгое время возглавлял организацию Белорусского общества инвалидов Бобруйского района, в которой одной из самых боевитых была Киселевичская первичная. Каждый из ее членов после ранений, контузий, хронических заболеваний нуждался в помощи. Но, объединившись в одно целое, мы готовы были сами помогать лежачим и малоподвижным инвалидам. И помогали, навещая их, поздравляя с праздниками и юбилеями. Старшие всегда поддерживали молодых и наоборот. Нам было интересно встречаться, общаться, решать задачи и проблемы улучшения жизни инвалидов. За четверть века был накоплен большой опыт, впереди ждали новые дела и начинания.

Болит душа за созданное

– Исторически так сложилось, что Бобруйск всегда объединял горожан и сельчан. Обустроив штаб-квартиру в Киселевичах, вы собрали воедино людей с инвалидностью не только со всей Бобруйщины, но и собратьев из города…

– Да, четверть века назад мы создали боеспособную организацию, в которой насчитывалось более 700 человек с инвалидностью из всех практически сельсоветов района. Центром же притяжения сделали здание контрольно-пропускного пункта, переданного нам после того, как воинскую часть расформировали, забор вокруг военного городка сняли. Наладили работу по поддержке инвалидов – как моральной, так и материальной. Объезжали наших сотоварищей, добираясь до самых дальних деревень. Устраивали праздничные мероприятия, собиравшие их в городе. Хорошели Киселевичи, прирастая новыми улицами, многоэтажными домами. Рядом с нашим КПП вырос красивый храм. Мы как могли поддерживали порядок в нашем офисном помещении и вокруг него, были едины в понимании задач нашей организации… А потом что-то пошло не так.

– Вы были вынуждены покинуть Бобруйск, перебравшись в Боровляны под Минском, известные своим сосредоточением медицинских лечебных учреждений…

– К сожалению, годы не делают нас моложе и здоровее.

– Уехав, вы не смогли отрезать бобруйское прошлое как ломоть хлеба…

– Конечно, нет. Ведь люди звонят, делятся заботами, тревогами. Сам, бывая в городе, встречался с друзьями по несчастью, посещал наш КПП. Заметил неприкрытое запустение, упадок в работе некогда передовой организации Белорусского общества инвалидов. Прошло лишь три года, и в ней остались всего три первички – Туголицкая, Глушанская и Киселевичская. То есть инвалиды из населенных пунктов района оказались вне зоны доступа в организацию, а по отчетам ее руководства – с ними полный ажур. При этом в центр летят «подтверждающие» и «благодарственные» письма. Раньше был порядок как в помещении и вокруг него, так в душах и умах членов нашего общества. Сегодня, к сожалению, здание в Киселевичах содержится неаккуратно, численность сократилась.

По отчетам и на деле

– Вы, конечно, не стали молчать, насколько я знаю вас?

– Да, я забил тревогу, ударил, как говорится, в колокола. Спасибо Бобруйскому городскому исполнительному комитету, который обеспечил выявление и устранение нарушений правил благоустройства и содержания населенных пунктов, а именно: удаление сорной растительности, уборку строительных отходов, ремонт ограждения. Мониторингом состояния пожарной безопасности были выявлены также нарушения в содержании и эксплуатации капитального строения, по которым направлено предписание.

– Но эти меры приняты в пределах компетенции города, а нужны ведь системные изменения?

– Конечно, вопрос о правомерности размещения в офисе частного магазина «Ритуал» рассматривается в областном исполнительном комитете. Переживая за созданное ранее, не раз обращался я и к нашему руководителю ОО «БелОИ» Владимиру Петровичу Потапенко с вопросами, касающимися Бобруйской районной организации. Но в ответ получал нравоучительные отписки. Одна из последних (в октябре текущего года) выглядит так: «…В настоящее время Вы являетесь членом Минской районной организации ОО «БелОИ» и Ваша оценка работы Бобруйской РО ОО «БелОИ» по крайней мере неуместна. В связи с чем ЦП ОО «БелОИ» настоятельно в очередной раз просит прекратить неправомерные действия с Вашей стороны в отношении Бобруйской РО ОО «БелОИ»… Конечно, проще представить меня всем неким жалобщиком, чем разобраться по сути и навести порядок в нашем общем доме. И деле. Еще больше был обескуражен действиями руководства БелОИ пос­ле событий авгус­та прошлого года.

«Вместе» – чтобы вместе, а не поодиночке

– Что же произошло в те тревожные дни?

– А вот что: заместитель главы нашего общества г-н Дроздовский выступил в нашей «отраслевой» газете «Вместе» с одобрением мятежных действий в авгус­те прошлого года. Я попросил г-на Потапенко пояснить позицию своего замес­тителя. В ответ получил разъяснение, что «Дроздовский С.Е. как гражданин с инвалидностью, равно как и все другие члены ОО «БелОИ», вправе высказывать личную позицию и свое отношение к любым происходящим событиям»…

Считаю, пусть бы он и высказывал свою позицию как частное лицо – нет, он подписался как заместитель председателя общественного объединения, создав впечатление у читателей о позиции всей нашей структуры и ее консолидированном отношении к происходившему. Руководитель же молчаливо согласился, не отмежевался, а значит, солидаризировался с автором. Таким образом г-н Потапенко дал повод думать, что он поддерживает «частное» мнение Дроздовского, выбывшего, между прочим, после известных событий за пределы нашей страны.

Хотя несколькими годами раньше В.П. Потапенко в той же газете «Вместе» говорил другими словами: «…отдельные госчиновники расценивают мою принципиальную, несоглашательскую позицию как некие элементы экстремизма или противостояние власти… Нет, господа, вы не правы, я не менее вашего люблю свою Родину, ценю и почитаю Закон и имеющуюся власть, я всегда стремился сам и призываю всех руководителей наших организационных структур к продуманной, взвешенной и конструктивной работе совместно с органами распорядительной и исполнительной власти».

Что уж говорить о делах районного масштаба! По поводу незаконной сдачи в аренду помещения районной организации БелОИ в Бобруйске, уплаты ею налогов я так и не получил ответа от г-на Потапенко, который, напомнив, что он «верующий православный христианин», отписался известным бюрократическим способом: «Уважаемый Николай Иванович, по подметным и анонимным письмам Ваши вопросы неоднократно проверялись…

Проверяющие не нашли нарушений в деятельности ОО «БелОИ»… Более того, председатель центрального правления ОО «БелОИ» направил минувшим летом мне своеобразный ультиматум, в котором мои посещения родной мне организации назвал «необоснованными визитами», а общение с товарищами – противозаконным и неправомерным.

– Простите, если руководитель рассматривал «подметные и анонимные» письма, то почему он назвал вопросы «Вашими»?

– Не знаю, я все обращения подписываю так: «Член ОО «БелОИ» Н.И. Самонов». Самое обидное, что письмо, направленное мне, было озаглавлено «О прекращении незаконных посягательств».

– В Боровлянах, где сейчас живете, вы, насколько знаю, продолжаете заботиться о сотоварищах со схожей судьбой?

– Да, только сконцентрировался на помощи однокашникам, державшим оружие в руках: начал отстаивать интересы «афганцев». Сейчас у нас в поселке действует Минское областное общественное объединение инвалидов – участников локальных войн. Название ему дали мы «Тюльпан», которое навеяно воспоминаниями о пребывании в Афгане. В нашей организации состоят не только ветераны-­«афганцы», но и другие бывшие воины-интернационалисты. Помощь государства мы чувствуем и поддерживаем его правильную позицию по отношению к инвалидному сообществу.

– Спасибо, Николай Иванович, за разговор, силы духа и физических сил вам и вашим товарищам!