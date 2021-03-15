«Мы – граждане Беларуси!»: в рамках Всебелорусской акции в администрации Ленинского района юным бобруйчанам вручили паспорта

Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции Республики Беларусь, проходит сегодня во всех регионах страны. Важный документ в жизни каждого белоруса - паспорт гражданина Республики Беларусь - 14-летние юноши и девушки в торжественной обстановке получают из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных людей страны.

В зале заседаний администрации Ленинского района города Бобруйска сегодня 7 юных бобруйчан получили паспорта из рук заместителя главы администрации Ленинского района города Бобруйска – Граховского Виталия Антоновича.

В рамках всебелорусской акции также прошла диалоговая площадка, посвященная Дню Конституции Республики Беларусь.

Основная задача акции — способствовать становлению позиции гражданина, повышению правовой и информационной культуры юношей и девушек, информировать юных граждан Беларуси об их правах и обязанностях, основах белорусского законодательства и государственного устройства, современной внутренней и внешней политике Беларуси. Акция, идейным вдохновителем которой БРСМ выступает с 2004 года, заняла достойное место среди республиканских патриотических проектов, пользуется популярностью и поддержкой со стороны органов государственной власти. За годы проведения она объединила тысячи юношей и девушек.

Текст: Александра ЗОРИНА, первый секретарь Ленинской районной организации ОО «БРСМ».

Фото Виктора ЧАБАНА.