«Мы готовы прощать, что можно простить». Лукашенко о «демократической диктатуре» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью зарубежным и белорусским СМИ рассказал, как государство сделало шаг навстречу тем, кто сбежал из Беларуси, совершив правонарушения, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос касался темы так называемых политзаключенных. "Любого "политзаключенного" называйте. Мы будем объяснять, что он совершил, почему он там находится, - сказал глава государства. - Мы сделали шаг навстречу не только своим внутренним, но и тем, которые сбежали, совершив здесь правонарушения: "Давайте перевернем страницу, приходите, будем разбираться!"

"Я лично, как и многие здесь, вот журналисты белорусские, не хочу, чтобы наши соотечественники где-то болтались у вас за границей. Не то в Англии, не то во Франции. И даже в Польше, где сегодня в больницах некому работать. А вот "плохая Беларусь" - наши врачи - там нарасхват. Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура", - заявил Президент.

Как сообщалось БЕЛТА, указом Президента создана комиссия по работе с гражданами, желающими вернуться на Родину. Они могут обратиться в комиссию и получить разъяснения насчет того, имеются ли к ним какие-либо претензии у правоохранительных органов.