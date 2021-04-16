Мы готовы к третьей волне COVID-19 – Старовойтов

«Мы готовы к третьей волне». Таким мнением поделился начальник главного управления по здравоохранению Могоблисполкома Александр Старовойтов.

— Александр Геннадьевич, как организована помощь пациентам с COVID-19? Становится ли их меньше?

— В области более 10 тысяч коек разного профиля. Когда количество пациентов с COVID-19 увеличивалось и инфекционных коек стало не хватать, начали трехэтапное перепрофилирование медучреждений. На данный момент для пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 1 645 коек.

Модернизировали систему газоснабжения. Лечебными газами, в частности кислородом, были обеспечены все учреждения, но, учитывая специфику основного лечения нового заболевания (прон-позиция и дыхание кислородом), пришлось наращивать более четырех сотен кислородных точек.

Пандемия показала, что необходима реконструкция кислородного хозяйства. По поручению губернатора планируется модернизация 8 объектов здравоохранения — не только увеличение количества кислородных точек (от 50% до 75% коечного фонда), но и переход с баллонной запитки на бочки-газификаторы, которые позволят иметь сразу большой объем кислорода и уменьшить его расход на перезаправку.

Мы готовы к третьей волне, но прикладываем все усилия, чтобы противоэпидемические мероприятия четко соблюдались.

На сегодня соотношение количества пациентов, находящихся на амбулаторном и стационарном этапах, — 2:1. С третьей декады ноября отмечается снижение еженедельного прироста заболеваемости COVID-19. Постепенно уменьшается количество перепрофилированных больниц.

В качестве благоприятного прогностического признака можно отметить отсутствие выраженного роста заболеваемости COVID-19 среди детей и работников учреждений образования.

- С какими сложностями столкнулись в начале пандемии? Какие вопросы актуальны сегодня?

- Не хватало дезинфектантов и средств индивидуальной защиты, потому что большинство стран тут же переориентировали свои производственные мощности на себя. Благодаря губернатору Леониду Константиновичу Зайцу было принято решение перевести часть предприятий области на пошив масок, защитных комбинезонов, изготовление антисептиков. Направленность всех на одну цель позволила предотвратить массовое заражение и контролировать развитие эпидситуации.

Основной вопрос сегодня — вакцинация. Начата работа по изучению популяционного иммунитета населения к COVID-19. Помимо областного центра мониторинг проводится в Шкловском и Краснопольском районах, где наиболее высокий и низкий уровни заболеваемости соответственно. В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии доставлены сыворотки крови пациентов.

В инфекционной службе всегда существовали проблемы консультаций, оснащенности оборудованием, поэтому решено построить новый инфекционный корпус при многопрофильном стационаре Могилевской больницы № 1.

- На ваш взгляд, что кроме инфекционной безопасности обеспечивает успех?

- Командная работа. Нужно всем трудиться для достижения поставленной цели. Инфекция хитрая: осложняет заболевания, которые были у человека ранее. На что-то, к сожалению, мы не можем повлиять.

Коллеги работают не просто добросовестно, а самоотверженно, причем так было и до указа о доплатах, и после. Все честно исполняют свой профессиональный долг.

- Какие главные уроки преподала пандемия?

- Уроков много. Главное — не забывать о них. Во-первых, постоянно нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. Во-вторых, гибко действовать. В-третьих, не нужно бояться принимать решения.