МВД заблокировало более 30 тыс. профилей мошенников на торговой интернет-площадке Беларуси

Счет потерпевшим от действий международной преступной группы кибермошенников идет на тысячи. Об этом журналистам рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Андрей Ковалев, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, сотрудники МВД изобличили очередную группу кибермошенников. Злоумышленники входили в состав международного скам-сообщества, организаторов которого правоохранители задержали в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о причиненном ущербе и количестве потерпевших, Андрей Ковалев сообщил, что на данный момент известно о нескольких тысячах потерпевших. "Мы проанализировали цифровые следы, которые легли в основу обвинения. Речь идет о преступлениях 2020-2022 годов, и даже более поздних. Потерпевших тысячи, и речь идет не только о гражданах Беларуси, но и наших ближайших соседях. Прежде всего это Россия и страны СНГ. И количество потерпевших растет. Чем больше мы устанавливаем фигурантов, тем больше количество потерпевших", - заявил Андрей Ковалев.

У одного из задержанных несовершеннолетних участников было более десяти учетных записей в одном из мессенджеров. В настоящее время сотрудниками по противодействию киберпреступности на белорусской интернет-площадке по продаже товаров заблокировано более 30 тыс. профилей, принадлежащих мошенникам. Милиционеры активно взаимодействуют с представителями технической поддержки ресурса, благодаря чему удается не только выявлять, но и предупреждать преступления.