Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Общество

МВД: в этом году рассмотрено 4075 обращений о приеме в белорусское гражданство

26 0

МВД: в этом году рассмотрено 4075 обращений о приеме в белорусское гражданство

В этом году рассмотрено 4075 обращений о приеме в белорусское гражданство. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство. По информации МВД, в этом году уже рассмотрено 4075 таких документов. В основном это обращения украинцев. 2811 жителей Украины обращались за белорусским гражданством. Из общего числа положительное решение принято по 3997 иностранцам.

Органы внутренних дел рассматривают обращения в кратчайшие сроки, а в ряде случаев делают это и в упрощенном порядке. В МВД подчеркнули, что все это является подтверждением открытости нашей республики для законопослушных и трудолюбивых людей. Такая политика на протяжении многих лет остается неизменной и успешно реализуется.

"Тем, кто изъявляет желание стать частью нашего общества, необходимо постоянно проживать в Беларуси на протяжении пяти лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения Конституции и законодательства, - отметил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. - Каждый пункт обязателен к выполнению. К примеру, привлечение к административной ответственности три и более раз станет основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о приеме в гражданство".

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »