МВД: в этом году рассмотрено 4075 обращений о приеме в белорусское гражданство

В этом году рассмотрено 4075 обращений о приеме в белорусское гражданство. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

Ежегодно тысячи иностранцев ходатайствуют о приеме в белорусское гражданство. По информации МВД, в этом году уже рассмотрено 4075 таких документов. В основном это обращения украинцев. 2811 жителей Украины обращались за белорусским гражданством. Из общего числа положительное решение принято по 3997 иностранцам.

Органы внутренних дел рассматривают обращения в кратчайшие сроки, а в ряде случаев делают это и в упрощенном порядке. В МВД подчеркнули, что все это является подтверждением открытости нашей республики для законопослушных и трудолюбивых людей. Такая политика на протяжении многих лет остается неизменной и успешно реализуется.

"Тем, кто изъявляет желание стать частью нашего общества, необходимо постоянно проживать в Беларуси на протяжении пяти лет, иметь легальный источник существования, соблюдать положения Конституции и законодательства, - отметил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. - Каждый пункт обязателен к выполнению. К примеру, привлечение к административной ответственности три и более раз станет основанием для отказа в удовлетворении ходатайства о приеме в гражданство".