МВД с 10 ноября проводит комплекс мероприятий по профилактике педофилии

С 10 ноября МВД проводит комплекс мероприятий по профилактике педофилии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

С 10 ноября по 5 декабря МВД проводит комплекс оперативно-профилактических мероприятий. Они направлены на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, а также обороту детской порнографии. Основная цель инициативы - побудить население незамедлительно сообщать в милицию о совершении сексуальных действий в отношении детей. Это поможет сотрудникам правоохранительных органов своевременно принимать меры реагирования.

Комплекс мероприятий предусматривает совместную работу со всеми заинтересованными субъектами профилактики. В частности, с министерствами образования, здравоохранения, а также общественными объединениями. Специалистов обучат механизмам раннего выявления фактов педофилии и иного противоправного поведения. Кроме того, предусматривается широкая информационная работа в социальных сетях, мессенджерах и СМИ для охвата различных слоев населения.