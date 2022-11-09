Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Профилактика

МВД с 10 ноября проводит комплекс мероприятий по профилактике педофилии

72 0

МВД с 10 ноября проводит комплекс мероприятий по профилактике педофилии

С 10 ноября МВД проводит комплекс мероприятий по профилактике педофилии. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

С 10 ноября по 5 декабря МВД проводит комплекс оперативно-профилактических мероприятий. Они направлены на противодействие преступлениям против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних, а также обороту детской порнографии. Основная цель инициативы - побудить население незамедлительно сообщать в милицию о совершении сексуальных действий в отношении детей. Это поможет сотрудникам правоохранительных органов своевременно принимать меры реагирования.

Комплекс мероприятий предусматривает совместную работу со всеми заинтересованными субъектами профилактики. В частности, с министерствами образования, здравоохранения, а также общественными объединениями. Специалистов обучат механизмам раннего выявления фактов педофилии и иного противоправного поведения. Кроме того, предусматривается широкая информационная работа в социальных сетях, мессенджерах и СМИ для охвата различных слоев населения.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿