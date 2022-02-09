МВД объявляет конкурс на лучшие фото и видео!

С 1 февраля 2022 года Министерство внутренних дел проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе».

Его целью является привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в следующих номинациях:

«Историческое наследие» (участвуют работы, отражающие историческое прошлое белорусской милиции, преемственность поколений);

«Милиция Беларуси» (участвуют работы, подчеркивающие особенности службы в ОВД и ВВ Министерства внутренних дел);

«Путь к звездам» (участвуют работы, отражающие желание молодежи поступить на службу в ОВД и ВВ Министерства внутренних дел);

«Милиция – детям» (участвуют работы, отражающие защиту прав несовершеннолетних и создание условий для их безопасности);

«Мы едины» (участвуют работы, отражающие единение милиции и других профессий в стремлении сделать все для процветания и безопасности нашей страны);

«За безопасность вместе» (участвуют работы, подчеркивающие важность повышения уровня безопасности, укрепления правопорядка

и предупреждения правонарушений);

«Дорожная безопасность» (участвуют работы, отражающие обеспечение безопасности дорожного движения и профилактики нарушений Правил дорожного движения,

Авторские работы с заявками принимаются до 21 февраля 2022 года по адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Ознакомиться с условиями проведения конкурса можно здесь.

Конкурсная комиссия оценит работы по таким критериям, как оригинальность, художественная ценность и техническое исполнение. Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители.

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Желаем вдохновения и творческих успехов участникам конкурса!