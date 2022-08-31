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Профилактика

МВД: мошенники взламывают Viber-аккаунты и с них выманивают банковские реквизиты

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МВД: мошенники взламывают Viber-аккаунты и с них выманивают банковские реквизиты

Мошенники взламывают Viber-аккаунты белорусов и с их номеров выманивают реквизиты банковских карт. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

"Наши граждане уже наслышаны о преступных схемах, когда под видом банковских работников пытаются завладеть конфиденциальной информацией. Такие звонки поступают с иностранных номеров, что их сразу разоблачает. В этот раз злоумышленники недочет исправили", - рассказали в ведомстве.

В милицию обратилась жительница Молодечно и рассказала, что 12-летняя дочь получает в мессенджере многочисленные обвинения в мошенничестве. Один из звонивших заявил, что с ее номера выманивают реквизиты банковских карт.

 

Во время проверки было установлено, что аккаунт школьницы использовали злоумышленники. Накануне ей в Viber пришло сообщение с активной ссылкой. Девочка перешла по ней, и это позволило аферистам завладеть ее учетной записью. Далее гражданам начали поступать сомнительные звонки от неизвестных с белорусского номера юной жительницы Молодечно.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению мошенников.

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