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Общество

МВД готово обеспечить общественную безопасность в Рождество

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МВД готово обеспечить общественную безопасность в Рождество

Министерство внутренних дел в пределах компетенции готово обеспечить общественную безопасность на рождественских праздниках, сообщили в МВД.

По словам начальника управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД Сергея Мирончика, особое внимание уделят местам проведения богослужений. Здесь сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск будут нести службу круглосуточно. Они организуют выборочный досмотр граждан с использованием технических средств.

Вблизи храмов правопорядок обеспечат пешие наряды. Под контролем и организация дорожного движения, соблюдение правил парковки.

В МВД просят с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, соблюдать порядок проведения массовых мероприятий, не допускать нарушений законодательства.

По материалам belta.by.

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