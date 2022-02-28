МВД: дестабилизации обстановки в стране в ходе референдума не допущено

Дестабилизации обстановки в стране в ходе референдума не допущено, сообщили в МВД.

"МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка в стране и обеспечению общественной безопасности в период проведения республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, - отметили в ведомстве. - Несмотря на многочисленные призывы от деструктивных Telegram-каналов к дестабилизации обстановки, которые распространялись гражданами, находящимися за пределами страны, массовости протестных акций не получилось. Сотрудники милиции были ориентированы на оперативное реагирование и пресечение провокаций".

По фактам призывов граждан к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок, организации массовых несанкционированных акций возбуждено уголовное дело по ст.342 Уголовного кодекса. Установлены и задержаны причастные лица.

За различные нарушения общественного порядка по стране задержаны около 800 человек. В настоящее время проводится проверка для дачи правовой оценки их действиям. Некоторые из них ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения.

Кроме того, зарегистрированы материалы по фактам незаконной подачи звуковых сигналов, проводится работа по установлению таких водителей.

Правоохранители напоминают, что данное правонарушение влечет за собой штраф с лишением права управления транспортными средствами.

"МВД благодарит законопослушных граждан, которые не поддались на провокации и оказывали помощь правоохранителям в обеспечении общественного порядка", - добавили в ведомстве.

БЕЛТА