Музыкальный спектакль «Платочек святой Ефросинии» Бобруйского театра «УБРУС» удостоен благодарности Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина

15 января в г. Борисове на сцене ГУ «Дворец культуры им. М.Горького» состоялась Рождественская епархиальная елка, в рамках которой прошел показ музыкальной постановки «Платочек святой Евфросинии» православного театра «УБРУС» при духовно-просветительском центре храма святой преподобномученицы Елисаветы г. Бобруйска. Спектакль создан творческими силами Бобруйской епархии и отделом культуры Бобруйского горисполкома.

Справка:

За основу сюжета спектакля создатели взяли действительный случай исцеления маленькой бобруйчанки. Он произошёл всего шесть лет тому назад. Девочке во сне явилась преподобная Евфросиния, вручила платочек и указала путь к выздоровлению. По заступничеству святой и молитвам матери она, к большому удивлению врачебной комиссии, исцелилась от онкологического заболевания.

История выздоровления девочки и житие удивительной княжны переданы в переплетении танцевальных номеров, глубокомысленных песен в живом исполнении, тщательно подобранных интерактивных декораций и видеосопровождения. В канву сюжета было органично вписано пение хора «Всехсвятский» под управлением Дмитрия Токмакова.

Актёры спектакля – прихожане, ученики и выпускники воскресной школы Елисаветинского храма города Бобруйска. В процессе подготовки постановки участники намеренно посетили Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь, где пообщались с настоятельницей обители игуменией Евдокией (Левшук) и монахинями. В монастыре был отснят видеоматериал для интерактивных декораций.

По материалам сайта Борисовской епархии