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Музыкальную сказку «Хома и Суслик, или Замечательный денёк» покажут 3 и 4 сентября в Бобруйске

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Музыкальную сказку «Хома и Суслик, или Замечательный денёк» покажут 3 и 4 сентября в Бобруйске

Премьера музыкальной сказки «Хома и Суслик, или Замечательный денёк» пройдет 3 и 4 сентября в областном театре драмы и комедии им. В. Дунина-Марцинкевича.

Как сообщили в учреждении культуры, сказка учит маленьких зрителей дружить и помогать, поддерживать друг друга, не жадничать, делиться всем, что имеешь, быть вежливыми и воспитанными, не ссориться по пустякам и не держать друг на друга зла.

Начало в 12.00.

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