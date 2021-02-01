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Музыкально-спортивным развлечением завершилась неделя безопасности в 43 садике города Бобруйска

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Музыкально-спортивным развлечением завершилась неделя безопасности в 43 садике города Бобруйска

Научить малышей с ранних лет правильно действовать в сложных ситуациях – основная цель проводимой работы с дошколятами. В ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 43 города Бобруйска» целая неделя была посвящена изучению правил безопасности. Кроме занятий с ребятами в группах, было даже домашнее задание и для родителей, которые должны были вместе с детьми нарисовать рисунок на тему «Огонь – добрый, огонь – злой». Закончилась неделя безопасности музыкально-спортивным развлечением «Мы – юные спасатели», подготовленным педагогами совместно с ребятами. Подводя итоги встречи, инспектор МЧС вместе с дошколятами еще раз проговорили как правильно вести себя в случае пожара и вместе прошли «5 шагов спасения». А на прощание ребята пообещали посмотреть вместе с родителями мультфильм МЧС «Волшебная книга».

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