Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Афиша

Музыкально-литературный вечер пройдет в Бобруйске

mogilevnews 81 0

Музыкально-литературный вечер пройдет в Бобруйске

Музыкально-литературный вечер "Волшебная жизнь "Щелкунчика", посвящённый 130-летию премьеры балета Петра Чайковского "Щелкунчик", пройдет 5 января в Бобруйском художественном музее.

Перед зрителями выступят учителя и ученики Детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого.

Начало в 18.00.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »