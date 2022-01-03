Музыкально-литературный вечер пройдет в Бобруйске

Музыкально-литературный вечер "Волшебная жизнь "Щелкунчика", посвящённый 130-летию премьеры балета Петра Чайковского "Щелкунчик", пройдет 5 января в Бобруйском художественном музее.

Перед зрителями выступят учителя и ученики Детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого.

Начало в 18.00.