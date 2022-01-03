Музыкально-литературный вечер пройдет в Бобруйске
mogilevnews 81 0
Музыкально-литературный вечер "Волшебная жизнь "Щелкунчика", посвящённый 130-летию премьеры балета Петра Чайковского "Щелкунчик", пройдет 5 января в Бобруйском художественном музее.
Перед зрителями выступят учителя и ученики Детской школы искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого.
Начало в 18.00.
также
-
ХК «Бобруйск» приглашает на домашние матчи «бобров» в рамках Высшей лиги Беларуси.
-
Музыкально-литературный вечер пройдет в Бобруйске
-
Как Бобруйск отметит Новый год и Рождество? Программа праздничных мероприятий
-
В Бобруйском художественном музее состоится музыкально-литературный вечер
-
Выставка вытинанки проходит во Дворце искусств