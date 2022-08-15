Музыкально-игровую площадку «Все лучшее – детям» устроили для юных бобруйчан

Музыкально-игровую площадку «Все лучшее – детям» устроили для детей представители Центра досуга и творчества Бобруйска.

Как сообщила методист по работе с детьми Центра Ирина Соколовская, мальчишки и девчонки, прибежавшие из соседних дворов, с огромным интересом окунулись в подготовленную программу.

– Ребята могли сами нарисовать картинку или разукрасить раскраски на самые разные темы. Очень интересной для них была настольная игра «Найди пару». Рядышком изготавливали народные традиционные куклы «Зайчик на пальчик» и «Хороводница» под руководством Гульнары Качан.

Самым большим успехом, интересом и активностью пользовалась музыкально-танцевальная игровая площадка. Вместе с детьми на празднике присутствовали родители, для которых была полезной информация о детских формированиях. В завершении все имели возможность сделать фотографии в сказочном фойе Центра с самыми разными игрушками, - отметила Ирина Соколовская.

https://mogilevnews.by/news/15-08-2022-09-32/84543