Музыкально-игровая площадка «Всё лучшее — детям»

Жизнь детей в летний период наполнена праздниками, развлечениями, играми, новыми встречами и знакомствами. В этот чудесный солнечный день Скоморохи Глаша и Даша, Барбариска для детворы микрорайона УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» устроили музыкально-игровую площадку «Всё лучшее - детям».

Мальчишки и девчонки, прибежавшие из соседних дворов с огромным интересом, окунулись в подготовленную программу. На площадке Скоморох Даша отвечала за настольные игры и рисование. Ребята могли сами нарисовать картинку или разукрасить раскраски на самые разные темы. Очень интересной для ребят была настольная игра «Найди пару». Рядышком изготавливали народные традиционные куклы «Зайчик на пальчик» и «Хороводница» под руководством Гульнары Качан.

Самым большим успехом, интересом и активностью пользовалась музыкально-танцевальная игровая площадка. Ребята зажигали под хорошо известные и полюбившиеся песни «Ягода малинка», «Когда мои друзья со мной», «Бульба», «Умка» и другие, игры «Колечко», «Светофор», «Тише едешь дальше будешь», «Ножки», «Классики», «Ручки-ножки», «Пройди под лентой», «Обруч» объединили всех в одну дружную семью. Участвуя в конкурсах, декламируя стихи, исполняя песни, как на русском, так и на английском языках, показывая свою силу и ловкость на спортивных снарядах все ребята удостоились сладких призов от директора Центра.

Вместе с детьми на празднике присутствовали родители, для которых была полезной информация о детских формированиях. Праздник получился радостным, весёлым и озорным. В завершении все имели возможность сделать фотографии в сказочном фойе Центра с самыми разными игрушками.

Методист по работе с детьми УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Соколовская.