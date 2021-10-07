Музыкальная новогодняя сказка “Новогоднее приключение Аладдина”
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Образцовый музыкальный театр "Слуги трех муз" представляет музыкальную новогоднюю сказку "Новогоднее приключение Аладдина".
24 декабря в 13:00
25 декабря 10:30; 13:00 и 15:00
26 декабря 10:30; 13:00 и 15:00
02 января в 13:00
07 января 10:30; 13:00 и 15:00
08 января 10:30; 13:00 и 15:00
09 января 10:30; 13:00 15:00
Цена билета: 7 рублей, 6 рублей.
Телефон для справок: 72-60-95; 73-75-76;
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