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Музыкальная новогодняя сказка “Новогоднее приключение Аладдина”

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Музыкальная новогодняя сказка “Новогоднее приключение Аладдина”

Образцовый музыкальный театр "Слуги трех муз" представляет музыкальную новогоднюю сказку "Новогоднее приключение Аладдина".

24 декабря в 13:00

25 декабря 10:30; 13:00 и 15:00

26 декабря 10:30; 13:00 и 15:00

 

02 января в 13:00

07 января 10:30; 13:00 и 15:00

08 января 10:30; 13:00 и 15:00

09 января 10:30; 13:00 15:00

Цена билета: 7 рублей, 6 рублей.

Телефон для справок: 72-60-95; 73-75-76;

 

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