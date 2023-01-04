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Мужской хор «Всехсвятский» посетит Бобруйск 1 февраля

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Мужской хор «Всехсвятский» посетит Бобруйск 1 февраля

Вот уже 10 лет этот замечательный коллектив радует поклонников и слушателей своим творчеством, харизмой и обаянием. Хор уже известен далеко за пределами нашей страны. Ему дарят аплодисменты восхищенные слушатели многих городов и стран. Со временем хор стал только интереснее, узнаваемее и популярнее. Но, несмотря на это, активно трудится, поддерживая хорошую певческую и художественную формы.

А в зимний, сказочный вечер, что может быть лучше, чем услышать чарующие мужские голоса, поющие о любви….. О любви к Богу, о любви к матери, о любви к девушке и своей Земле.
В это вечер вы окунётесь в волшебный мир рождественских песнопений, колядок а также, услышите новинки и, так полюбившиеся, шлягеры этого замечательного коллектива.

До встречи 1 февраля!

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