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Мужества ему не занимать. Александру Краснову исполнилось 70 лет

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Мужества ему не занимать. Александру Краснову исполнилось 70 лет

В канун Рождества Христова пришли поздравить с юбилеем Александра Михайловича Краснова исполнительный директор городской Ассоциации промышленников и предпринимателей Александр Марченко и председатель делового клуба «Кіраўнік» при ней Виктор Горбанев. Вручив подарки, они адресовали много теплых слов настоящему полковнику, возглавлявшему в нашем городе в 1980-1990-е военный завод № 159, из выпускавшихся панелей которого построены десятки домов в новых микрорайонах Бобруйска.

Особенные слова для коллеги нашел  Александр Марченко, напомнивший, что в свое время Александр Михайлович руководил  Ассоциацией промышленников и предпринимателей и заложил основы  добрых традиций в этом общественном объединении. Заметно было, как тронут был юбиляр вниманием товарищей – ведь сегодня он практически только с помощью жены Елены Николаевны противостоит ударам судьбы, лишившей его возможности передвигаться. Но бодрости духа и оптимизма  Александр Михайлович не теряет и в инвалидной коляске. Гости пожелали ветерану Вооруженных Сил и труда крепкого здоровья,стойкости и долгих лет жизни.

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