Мужчина в Могилевском районе насмерть отравился угарным газом

В Могилевском районе мужчина насмерть отравился угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Около 14.50 1 февраля спасателям поступило сообщение о госпитализации с отравлением угарным газом гражданина 1988 года рождения, неработающего, также был обнаружен погибшим гражданин 2004 года рождения в доме в агрогородке Заводская Слобода Могилевского района.

Предполагаемая причина - отравление угарным газом в результате преждевременного закрытия задвижки дымохода печи.

Кроме того, как рассказали в МЧС, в этот день в 14.00 в учреждении здравоохранения от травм, полученных 31 января при пожаре в квартире трехэтажного дома в г.п. Лиозно Витебской области, скончался гражданин 1949 года рождения, пенсионер.

Также 1 февраля в 12.35 в МЧС поступила информация о госпитализации гражданки 1937 года рождения с ожогами, полученными в результате загорания на ней одежды при розжиге печи в доме в д. Луконица Зельвенского района Гродненской области. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

По материалам belta.by.