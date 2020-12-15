Мужчина проник на чужую дачу в Бобруйском районе – варил на кухне макароны и выпивал

Эксперты в Бобруйском районе помогли раскрыть кражу по следам рук. Как сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, в свой дачный дом в деревне Красная Дуброва 54-летняя женщина приехала в конце ноября и увидела, что стекло в окне разбито, а в самом доме кто-то побывал.

- На кухне в кастрюле были приготовлены макароны, в тарелке – зеленый горошек, заправленный майонезом. Две бутылки спиртного, которое хранила хозяйка, также стояли не на своем месте и были уже пустыми. Крупы из буфета «переместились» в спальню и лежали в пакете. Часть хозяйских продуктовых запасов отсутствовала. С сообщением о краже женщина обратилась в Бобруйский РОВД, - рассказали в ведомстве.

При проведении осмотра на стеклянной банке из-под зеленого горошка, а также на радиоприемнике специалист Бобруйского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз выявил два следа рук. В результате их проверки установили совпадение с отпечатками рук 46-летнего уроженца Бобруйского района.

Данная информация была передана сотрудникам милиции, которые установили местонахождение мужчины и задержали его.

Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного у мужчины изъята.