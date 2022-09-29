Мужчина нашел стреляющую ручку и ранил себя в живот

В Горках 66-летний местный житель выстрелил в себя из самодельного устройства и получил серьезное ранение.

В Горецкий РОВД поступило сообщение от работников местной больницы: в учреждение здравоохранения госпитализирован мужчина с диагнозом «огнестрельное ранение в живот».

Как пояснил правоохранителям сам пострадавший, он случайно нашел в одной из хозпостроек своего дома патроны и металлический предмет, похожий на авторучку, которые ранее принадлежали его умершему отцу. Сначала пенсионер планировал отнести опасные находки в милицию, однако спустя день или два, употребив спиртное, он решил испробовать найденные предметы. В металлическое устройство, похожее на ручку, он вставил патрон и попытался произвести выстрел, направив его на доску. Выстрела не произошло, мужчина перевернул устройство стволом к себе и в этот момент произошел выстрел. Гражданин получил ранение в живот. Устройство он выбросил и вызвал бригаду скорой помощи.

Согласно результатам судебной медицинской экспертизы, проникающее слепое ранение живота, полученное мужчиной, относится к тяжкому телесному повреждению по признаку опасности для жизни.

В ходе осмотра места происшествия в доме мужчины изъяты два фрагмента металлической трубки, гильза и два патрона. По данным объектам экспертами Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведена судебная баллистическая экспертиза. Установлено, что выстреливший предмет изготовлен самодельным способом по типу атипичного стреляющего устройства (стреляющей авторучки) и является гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для производства отдельных выстрелов.

Два исследованных патрона изготовлены заводским способом, пригодны для стрельбы и являются боеприпасами. Изъятая в ходе осмотра места происшествия гильза также изготовлена заводским способом и является компонентом боеприпаса, стреляна из вышеуказанного самодельного стреляющего устройства.

В отношении мужчины Горецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.