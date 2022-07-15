Музейную экспозицию «Хлеб войны» представила на «Славянском базаре» компания «Домочай»

Компания «Домочай» — крупнейший производитель хлебобулочных и кондитерских изделий в Могилевской области— представила на «Славянском базаре» музейную экспозицию «Хлеб войны».

— Мы хотели бы, чтобы посетители фестиваля задумались, что такой ассортимент хлеба не всегда был на наших столах, что был еще и горький хлеб войны… И мы об этом должны всегда помнить, — отметили организаторы музейной экспозиции.

Выставка с первых часов работы вызвала интерес у гостей фестиваля. К тому же возле торговых палаток «Домочай» можно было полакомиться вкусной выпечкой и сделать фото возле креативных фотозон.

mogilevnews.by