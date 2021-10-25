Музей истории белорусского кино покажет экранизации произведений Евгения Шварца

Персональную ретроспективу фильмов-экранизаций произведений знаменитого советского драматурга Евгения Шварца покажут в Музее истории белорусского кино с 27 по 31 октября. Показы приурочены к 125-летию со дня рождения знаменитого прозаика и сценариста. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

27 октября в 15.00 и 18.30 продемонстрируют ленту "Каин XVIII" - фильм-притчу с элементами сатиры по пьесе Шварца "Голый король". "Нищему бродячему музыканту, человеку с горячим сердцем, вместе с его другом Жаном предстоит пройти множество испытаний, побывать в сказочных приключениях, даже угодить в тюрьму и избежать казни, чтобы наконец обрести свою любовь. Образная, иносказательная форма первоисточника сохраняет "свежее" восприятие его талантливого экранного воплощения", - рассказали в музее.

"Сказку о потерянном времени" режиссера Александра Птушко продемонстрируют 28 октября в 15.00. Комедийный приключенческий фильм повествует об отчаянной попытке четырех безалаберных школьников, коварным колдовством превращенных в стариков, использовать последний шанс вернуть свое детство, по недомыслию уступленное ими злым волшебникам. "Прекрасный актерский состав, уверенная режиссура, череда забавных спецэффектов, приемлемая доза ненавязчивых назиданий, облаченная в увлекательную игровую форму, образуют отличное развлекательное зрелище", - подчеркнули организаторы.

29 октября в 15.00 и 18.30 можно будет увидеть фильм "Обыкновенное чудо". "Лирическая комедия-сказка, тонкое и художественно яркое (несмотря на черно-белый формат) воплощение главной идеи одноименной пьесы Шварца - торжества всепобеждающей силы любви. Талантливая режиссура сумела даже при излишне театрализованной манере актеров донести до зрителя высокий, поэтический смысл пьесы, скрывающийся за подчеркнуто легковесной формой сказки. Не фильм, а сплошное любование бесподобными советскими кинозвездами", - рассказали в музее.

"Тень" режиссера Надежды Кошеверовой можно будет увидеть 30 октября в 15.00 и 17.00. "Традиционная для сказочного сюжета тема борьбы добра и зла находит в музыкальном фильме свое воплощение в противостоянии доброго и честного Ученого и его злобной и ничтожной Тени, в которой воплотились коварство, жестокость, подлость, предательство. По-шварцевски смешная и одновременно тревожная сказка. Как и все произведения классика, фильм отмечен богатством аллегорий, символов, ассоциаций, сравнений", - обратили внимание в учреждении культуры.

Фильм-притча "Убить дракона" режиссера Марка Захарова повествует о попытке верного долгу странствующего рыцаря помочь жителям закабаленного города. Яркая кинематографическая форма, исполненные тонкой остроумной сатиры размышления на вечные темы противостояния общества и индивидуальности, человеческого достоинства и деспотизма, правды с заблуждениями, свободы воли с рабством страха. Как отмечают организаторы, помимо многослойного философского сюжета, фильм впечатляет грандиозными урбанистическими декорациями, великолепным актерским ансамблем. Показы состоятся 31 октября в 14.30 и 17.00.