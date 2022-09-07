Мусор под окнами бобруйчан

В редакцию на исходе лета обратилась бобруйчанка: «Строители занимаются капитальным ремонтом нашего дома на Ульяновской, 42. Мы терпим некоторые временные неудобства. Но для меня последней каплей стало то, что прямо под моими окнами был выставлен контейнер, куда выбрасывали строительный мусор». Жильцы соседних квартир, подъездов и домов восприняли это как место, куда они могут выбрасывать свой бытовой мусор, а не только строительный. Буквально за несколько дней контейнер был переполнен мусорными пакетами жильцов, отчего во дворе витал неприятный запах, а уж под окнами нашей собеседницы стояло тошнотворное амбре. Строители убрали из-под окон контейнер, как только закончили необходимые работы, а вот отходы остались. И убирать их никто не собирался.

Обращение в ЖЭУ по месту жительства дало результаты. Уже к приезду журналистов дворники навели порядок. И смешно, и грустно. Жильцы сами развели беспорядок, но убирать не хотели. Житель дома, с которым удалось поговорить, яростно клеветал на всех жильцов, но сам говорил, что свой мусор относит «по адресу». Найти того, кто бросал мусор мимо, не удалось — дело происходило поутру или поздно вечером, без посторонних глаз. Место, где был беспорядок, расчистили. Там пробивался росток каштана. Строители продолжали спокойно трудиться и приводить дом в порядок. Дети играли. Будем надеяться, что сей инцидент будет жителями забыт, а скрытая вражда прекратится. Но пока мы будем надеяться на то, что за нами кто-то обязательно должен прибирать или закрашивать за нашими детьми надписи на домах, красоты в городе будет не хватать.

К слову, до конца года работники ЖКХ района проводят комплексное благоустройство более чем 30 дворовых территорий. Такой информацией располагает заместитель директора по идеологической работе КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» Елена Прищеп. 32 тысячи метров квадратных пешеходных дорожек приводятся в надлежащее состояние. Замене подлежат 700 скамеек и урн. Будет также благоустроено около 200 единиц детского игрового оборудования.