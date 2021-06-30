«Мудрость. Опыт. Безопасность». Бобруйские пенсионеры поучаствовали в конкурсе МЧС

С молодым задором и азартной искоркой в глазах участников прошел городской конкурс МЧС «Мудрость. Опыт. Безопасность», который провели в рамках акции «С заботой о безопасности малой Родины». На базе пожарного аварийно-спасательного отряда №7 на объектах ОАО «Белшина» 29 июня собрались три команды пенсионеров из отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района. «Оптимисты», «Пламя» и «Огнеборцы» быстро включились в борьбу за победу.

В «Визитной карточке» участники представили команды в стихах, танце и физкультурной разминке. «Рецепт безопасности» приготовили заранее: на столе «с любовью для МЧС» появились домашние тортики с номерами службы спасения 101 и 112, тематическое печенье и пожарная машина из соленого теста. Умелые бабушки по такому случаю вышили специальную салфетку с надписью «Спасательный отряд – нет надежнее ребят».

Следующий этап конкурса – «Магистры основ безопасности». По вопросам мобильного приложения «МЧС Беларуси: помощь рядом» участники справились с различными предложенными ситуациями, ответив, как вести себя в лесу, во время грозы, на водоемах.

Самый подвижный и веселый этап – «Экстремальная эстафета». В ней как раз и проявились энергичность, сплоченность и дружба команд. Выполняя задание «Борьба с огнем», пробежали эстафету с полным воды стаканом и «потушили» правильный предмет. Следующее – под названием «Обезопась свой дом», в котором участники устанавливали пожарный извещатель. Далее «Ловкие спасатели» эвакуировали «пострадавшего» в безопасную зону с помощью «натяжных спасательных полотен». На этапе «Вода – беда» спасали «утопающего». На финише экстремальной эстафеты почувствовали себя «Меткими пожарными», облачившись в костюм спасателя и сбивая струей воды мишени. И все это на время. Надо было видеть, как здорово участники проходят испытания и поддерживают друг друга.

Подсчитав баллы, жюри озвучило результаты конкурса. Первое место заняла команда «Пламя», на втором – «Оптимисты», третье – у «Огнеборцев». Участникам вручили дипломы и призы.

И главное, пожилые люди интересно провели время и ненавязчиво вспомнили правила безопасного поведения. Конкурс «Мудрость. Опыт. Безопасность» подарил им массу позитивных эмоций.