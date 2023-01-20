МТЗ увеличил гарантийный срок эксплуатации техники BELARUS до трех лет. Это касается всей техники, выпущенной после 1 января 2023 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода.

"В связи с нововведением вносим изменения в условия типового договора продажи техники. Буквально на днях его новый вариант будет утвержден. В ближайшее время пересмотрим перечень деталей и узлов, входящих в комплект регламентной замены, внесем поправки в руководство по эксплуатации тракторов", - рассказал заместитель маркетинг-директора ОАО "МТЗ" по сервису - начальник управления сервиса и технической экспертизы Александр Барташевич.

Также он отметил, что с 2024 года гарантийный срок на технику мощностью свыше 300 л.с. увеличится до пяти лет.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и во всем мире. Заказчикам предлагают более 100 моделей тракторов в более чем 200 сборочных вариантах для всех климатических и эксплуатационных условий. Новые модели обладают широкими возможностями агрегатирования с сельхозмашинами различных производителей. МТЗ разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы и запасные части к ним, организует на лицензионной основе их производство за рубежом, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса поставленных машин, проводит обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию выпускаемой техники.