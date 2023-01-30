МТЗ поставит в Зимбабве более 3,5 тыс. тракторов BELARUS в течение двух лет

Минский тракторный завод и официальный дилер МТЗ в Зимбабве - компания AFTRADE DMCC заключили меморандум о стратегическом партнерстве в рамках продвижения техники BELARUS на зимбабвийском рынке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ОАО "МТЗ".

Подписание документа состоялось на белорусско-зимбабвийском бизнес-форуме в Хараре, который проходит в преддверии государственного визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Зимбабве.

"Рынок Зимбабве для техники BELARUS был открыт несколько лет назад благодаря нашему надежному партнеру - компании AFTRADE DMCC. И мы рады, что сегодня говорим именно о стратегическом партнерстве, подразумевающем работу на системной перспективной основе", - рассказал генеральный директор ОАО "МТЗ" Виталий Вовк.

Согласно документу, в 2023-2024 годах Минский тракторный завод поставит в Зимбабве 3 тыс. 575 тракторов. В дальнейшем количество техники и сроки поставок будут определяться по итогам переговоров с зимбабвийскими сельхозпредприятиями.

В период с 2018 по 2022 год Минский тракторный завод поставил в Зимбабве более 1,8 тыс. единиц техники. "Знаем, что в прошлом году впервые за последние 50 лет страна полностью обеспечила себя зерном. Отрадно, что это произошло в том числе благодаря технике BELARUS", - подчеркнул Виталий Вовк.

Он также отметил, что в Хараре создан многофункциональный сервисный центр с филиалами в Мутаре и Булавайо и склад запасных частей для обслуживания поставляемой техники. Кроме того, МТЗ совместно с партнером на постоянной основе обучает потребителей особенностям эксплуатации тракторов BELARUS.

Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и во всем мире. Заказчикам предлагают более 100 моделей тракторов в более чем 200 сборочных вариантах для всех климатических и эксплуатационных условий. Новые модели обладают широкими возможностями агрегатирования с сельхозмашинами различных производителей. МТЗ разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы и запасные части к ним, организует на лицензионной основе их производство за рубежом, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса поставленных машин, проводит обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию выпускаемой техники.