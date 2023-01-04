МТЗ более чем на 2,2 тыс. увеличил производство техники в 2022 году

Объем производства Минского тракторного завода в 2022 году увеличился на 2243 единицы техники.

МТЗ в прошлом году произвел 38136 единиц техники, это на 2243 единицы больше, чем в 2021 году. Прирост составил около 6%.

При этом предприятия "МТЗ-Холдинг" нарастили производство техники на 1,5 тыс. единиц. На внутренний рынок поставлено 2,5 тыс. тракторов.

Минский тракторный завод – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и во всем мире. Заказчикам предлагают более 100 моделей тракторов в более чем 200 сборочных вариантах для всех климатических и эксплуатационных условий. Новые модели обладают широкими возможностями агрегатирования с сельхозмашинами различных производителей. МТЗ разрабатывает, изготавливает и экспортирует колесные тракторы и запасные части к ним, организует на лицензионной основе их производство за рубежом, оказывает услуги по налаживанию и проведению сервиса поставленных машин, проводит обучение по эксплуатации и техническому обслуживанию выпускаемой техники.

По материалам belta.by.