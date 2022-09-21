МТС открывает осенний набор в бесплатную онлайн-школу для людей старшего возраста

МТС объявляет о старте осеннего набора в бесплатную онлайн-школу цифровой грамотности #НаучиСвоихБлизких для людей старшего возраста. К занятиям слушатели могут подключаться из любого уголка Беларуси вместе с родными и близкими.

Опытные педагоги научат студентов «третьего» возраста бронировать электронные талоны к врачу, искать лекарства в аптеках, общаться в соцсетях и мессенджерах, размещать видео в TikTok, покупать товары в интернет-магазинах, оплачивать коммунальные платежи, подписываться на газеты и журналы онлайн и др. Отдельный урок посвящен актуальной теме кибербезопасности.

Кроме того, слушателям курса доступны дополнительные тематические видеоуроки, с помощью которых можно в любое удобное время закрепить пройденный материал.

Занятия будут проходить 2 раза в неделю дистанционно на платформе Zoom. Курс рассчитан на 10 занятий по 1,5 часа.

Зарегистрироваться на курс можно:

- по ссылке;

- в любом салоне связи МТС.

После прохождения обучения слушатели курса могут пройти тест и получить сертификат от МТС.

Онлайн-школа #НаучиСвоихБлизких — это продолжение социального проекта по обучению пожилых людей цифровой грамотности «Планшет с нуля», который с 2015 года проходил в форме офлайн-занятий. Осенью 2020 года инициатива переведена в онлайн-формат. В течение двух лет обучение прошли сотни человек из всех регионов Беларуси.