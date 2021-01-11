МСЧ рекомендует очищать кровлю от снега во избежание несчастных случаев. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В условиях ухудшения погодных условий МЧС напоминает, что ветхость строительных конструкций, усугубленная снеговой нагрузкой, нередко приводит к обрушению кровель. "Проведите вынужденный ремонт, укрепите стропильную систему кровель, очистите их от снеговой нагрузки, помогите это сделать своим престарелым родственникам, соседям. Не ходите под крышами, карнизами, балконами домов и строений. Руководители организаций и предприятий всех форм собственности также обязаны принять исчерпывающие меры по снижению снеговой нагрузки с крыш зданий и сооружений подведомственных объектов", - рекомендуют в ведомстве.

В подразделении МЧС Могилевской области также сообщили, что 9 января спасатели данного региона выезжали 14 раз для оказания помощи по распиловке и уборке аварийных деревьев с автодорог общего пользования и 8 раз - для извлечения автомобилей из снега (в Могилеве, Могилевском, Белыничском, Круглянском, Мстиславском, Кличевском, Костюковичском районах).

По данным Могилевоблгидромета, на территории области толщина снежного покрова составляет от 10 до 27 см. Как отмечает РУП "Могилевэнерго", на 6.00 10 января отключений электроснабжения в области не зарегистрировано. Случаи обрушения кровель зданий также не были зафиксированы.