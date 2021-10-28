Можно отмечать всей семьей. Всемирный день мультфильмов 28 октября

Праздник был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.

В этот знаменательный день — 28 октября 1892 года — в Париже художник и изобретатель Эмиль Рейно (Emile Reynaud) созвал зрителей на новое, доселе никем не виданное зрелище — «оптический театр» (theatre optique). Талантливый изобретатель впервые публично продемонстрировал свой аппарат праксиноскоп, который показывал движущиеся картинки. Сейчас мы бы назвали это событие рождением прообраза современных мультфильмов, и именно эта дата теперь и считается началом эпохи анимационного кино.

Во многих странах праздничные события начинаются за несколько дней до обозначенной даты. В преддверии Международного дня анимации профессионалы и любители анимационного кино со всего мира обмениваются программами своих фильмов, проводят фестивали и устраивают премьерные просмотры бестселлеров для благодарной публики, целый год ждущей этого события. Сейчас подобные сеансы мультфильмов одновременно проходят уже в 104 странах мира!

Сегодня технические возможности анимации поражают — это двухмерная анимация (традиционная и цифровая), трехмерная анимация, анимация Flash, Stop Motion и VFX.

Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев (1867-1941), балетмейстер Мариинского театра, создавший первый в мире отечественный кукольный мультфильм в 1906 году, в котором изображены 12 танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций. А в 1912 году состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида», когда широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. В честь этого события отмечается День российской анимации.

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. За один 1924 год на студии «Культкино» маленький коллектив художников выпускает целый ряд мультипликационных картин: «Германские дела и делишки», «История одного разочарования» (Б.Савинков), «Советские игрушки» (реж. Д.Вертов, мультипликация А.Бушкина и А.Иванова), «Случай в Токио», «Юморески» (реж. Д.Вертов, мультипликация А.Бушкина и А.Белякова).

Одним из первых всемирно известных советских полнометражных мультипликационных фильмов стал «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935).

В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Не одно поколение детей выросло на добрых и умных историях, анимированных на «Союзмультфильме», таких как: «ДоРеМи», «Маугли», «Винни Пух», «Самый маленький Гном», «Бегемот и Солнышко», «Буренка из Масленкино», «Волк и Семеро козлят», «Козленок, который считал до десяти», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и многих других.

В 2006 году ветераны студии Союзмультфильм открыли уникальный проект «Музей анимации». Первоначально музей не имел своего постоянного помещения, а лишь представлял собой передвижную экспозицию, которая знакомила посетителей с процессом создания мультипликационных лент, преимущественно созданных в период 1960-1980 годов на киностудии «Союзмультфильм».

Сегодня музей находится в Москве, его фонды насчитывают порядка 9000 экспонатов. С 2008 года он располагался на территории ВВЦ, но в 2015 году помещение музея закрылось на реконструкцию. В настоящее время основная экспозиция «Музей анимации» расположена на территории Измайловского Кремля.

Международный день анимации – это праздник не только профессионалов, создающих мультфильмы, но и, конечно же, взрослых и детей. Ведь мультфильмы любят все.