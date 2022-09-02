Можно ли отказаться от питания в школе?

Да, можно, без объяснения причин, но родителям следует самим позаботиться о полезном и сбалансированном питании для ребенка, рассказал заместитель министра образования Александр Кадлубай:

– У нас нет никакого крепостного права и принудительной системы организации питания для подростков. Надо обратить внимание родителей на то, что они готовы предложить взамен. Если они могут самостоятельно организовать полноценное, здоровое питание для своих детей, я не думаю, что будут проблемы с администрацией. Никаких справок от педиатра предоставлять не нужно. Но внимание к данному ребенку со стороны школы и классного руководителя будет, и оно объективно. Ребенок находится в школе, условно, с 8:00 до 14:00 (без групп продленного дня и дополнительных занятий, факультативов), и надо понимать, как организовано питание конкретного несовершеннолетнего.

по материалам СБ