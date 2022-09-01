Можно ли оспорить отцовство

Бобруйчанин Сергей С. спрашивает: «С женой я развелся в 2022 году. После этого она родила ребенка. так как с момента расторжения брака прошло меньше десяти месяцев, меня записали отцом. В настоящее время я выплачиваю алименты на этого ребенка. Каким образом я могу оспорить отцовство?»

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Ольга Перельман:

– Согласно ст. 58 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, запись о родителях вправе оспорить в судебном порядке:

– лицо, указанное в записи акта о рождении в качестве отца или матери ребенка;

– лицо, требующее признания его родителем ребенка в случае, если в записи акта о рождении в этом качестве указано другое лицо;

– опекун, попечитель ребенка или ребенок, достигший совершенно­летия.

Оспорить произведенную запись возможно в течение года с того времени, когда лицу стало или должно было стать известным о произведенной записи либо об обстоятельствах, исключающих факт отцовства или материнства. В случае рассмотрения судом спора об оспаривании записи об отцовстве взыскание алиментов с лица, уплачивающего их по судебному постановлению, не приостанавливается. Таким образом вы вправе обратиться в суд с исковым заявлением об оспаривании записи об отцовстве. Вопрос об удовлетворении иска разрешается положительно, если суд на основании достоверных доказательств установит факт отсутствия биологической (кровнородственной) связи между ребенком и лицом, записанным отцом.