Можно ли одновременно сделать прививку от гриппа и коронавируса? Отвечает доктор медицинских наук

В настоящий момент врачам известно, что совмещение некоторых прививок возможно. Так, например, человек одновременно может привиться от гриппа и от пневмококка. Однако в случае с коронавирусом нельзя дать точный ответ, так как вакцина от COVID-19 появилась относительно недавно. Специалисты не успели еще выработать определенные рекомендации по совмещению прививки от новой инфекции с прививкой от гриппа. Об этом в программе "Жить здорово" рассказал доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус.

По словам специалиста, для определенных прививок есть рекомендации о возможности их совмещения. В основном в них называется такое правило: делать уколы в разные участки тела. Но коронавирусная инфекция новая, поэтому подобной информации о совместимости с другими прививками пока нет.

– Сейчас указания звучат следующим образом: прививки нужно делать раздельно, с перерывом между ними в 30 дней. Пройдет время, и, возможно, мы узнаем, что можно, например, сделать один укол в правое предплечье , а другой – в левое плечо, – обратил внимание Андрей Продеус.