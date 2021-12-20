В ходе приема граждан в прокуратуре г.Бобруйска от посетителей часто можно услышать вопрос - может ли представитель, действующий на основании доверенности от имени физического лица, обжаловать процессуальное решение органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела.

Необходимо отметить, что обращения о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела подлежат рассмотрению в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.

В соответствии с требованиями ст.138 УПК Республики Беларусь действия и решения органа, ведущего уголовный процесс, могут быть обжалованы участниками уголовного процесса, а также иными физическими и юридическими лицами, если проводимые процессуальные действия и решения затрагивают их интересы.

Пунктом 49 статьи 6 УПК Республики Беларусь определены участники уголовного процесса, в том числе и законные представители и представители, а также иные лица, принимающие участие в уголовном процессе в соответствии с УПК.

Из содержания пункта 28 статьи 6 УПК Республики Беларусь следует, что представителями являются близкие родственники, члены семьи потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, законные представители; адвокаты, представители профсоюзных и иных общественных объединений, а также иные лица, допущенные к участию в уголовном деле с разрешения органа, ведущего уголовный процесс.

Частью 1 статьи 58 УПК Республики Беларусь предусмотрено, что представителями потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика являются лица, которые уполномочены указанными участниками уголовного процесса представлять их интересы при производстве по уголовному делу и в отношении которых орган, ведущий уголовный процесс, вынес постановление (определение) о признании их представителями.

Следовательно, уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрено участие представителя, действующего на основании доверенности, при поведении проверки в порядке ст.173 УПК Республики Беларусь, в связи с чем, представитель по доверенности не является лицом, имеющим право обжаловать решения, вынесенные органом дознания в рамках материалов проверки.

Старший помощник прокурора г.Бобруйска З.М.Алексютина.