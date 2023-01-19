Вера Михолап спрашивает: «Я одинокая женщина, страдаю многочисленными заболеваниями и нуждаюсь в постороннем уходе. Моя соседка готова позаботиться обо мне, а я желаю передать ей свою квартиру в знак благодарности. Как оформить такие отношения?»

Отвечает Светлана Романенко, адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист»:

– Квартиру взамен на уход можно передать по договору пожизненного содержания с иждивением. По этому договору собственник жилья, получатель ренты, передает свою квартиру человеку, который будет о нем заботиться и его содержать, плательщику ренты. Забота будет состоять в обеспечении получателя ренты жильем, питанием, одеждой, а если этого требует здоровье, то и уходом. Помимо этого, в договоре можно оговорить оплату ритуальных услуг. Стороны могут заменить содержание в натуре (питание, одежда) периодическими денежными выплатами, указав в договоре стоимость содержания в месяц. Эта сумма не может быть меньше 2 базовых величин в месяц.

Договор заключается в письменной форме и удостоверяется у нотариуса. К нему нужно прийти со всеми собранными документами. Присутствовать должны обе стороны договора, а также лица, которые будут выражать согласие на заключение договора. Затем необходимо пройти процедуру регистрации договора и перехода права собственности на квартиру в Бобруйском филиале РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». С момента регистрации квартира уже будет принадлежать соседке, а не получателю ренты. Соседка может проживать в ней, но только с согласия получателя ренты.

Договор содержания может быть расторгнут по соглашению сторон и по решению суда. В первом случае расторжение договора нужно будет оформлять так же, как его заключение: обращаться к нотариусу и в организацию по госрегистрации. Если Ваша соседка будет недобросовестно исполнять свои обязанности, Вы вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора и возврате квартиры. Несмотря на то что такой договор позволяет решить проблемы социального обеспечения людей, нуждающихся по ряду причин в помощи, его заключение влечет определенные риски как для гражданина, так и для плательщика ренты: при его заключении следует проявлять особую осторожность обеим сторонам.

Людмила Любимцева