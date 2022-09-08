Галина Широкая спрашивает: «Моя мать составила завещание в пользу абсолютно постороннего человека. Можно ли оспорить это завещание?»

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Елена Шляхто:

– Да, можно. В соответствии со ст. 1052 Гражданского кодекса Рес­публики Беларусь завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или интересы которого нарушены этим завещанием. Обратиться в суд для оспаривания завещания возможно только после открытия наследства, то есть только после смерти Вашей матери. Признать завещание недействительным возможно в случае нарушения правил о форме составления завещания, если не соблюдено одно из следующих условий:

– завещание должно быть составлено в письменной форме и удосто­верено нотариусом, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Республики Беларусь, – иным лицом, имеющим полномочия на ­удостоверение завещаний;

– завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, а в случае невозможности по его просьбе может быть подписано в присутствии нотариуса или иного лица, удостоверяющего завещание в соответствии с законом, другим гражданином с указанием причин, в силу которых завещатель не мог подписать документ собственноручно с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства этого гражданина;

– в завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением закрытых завещаний.

Считается нарушением правил о форме завещания, если оно подписано лицом, которое в соответствии с Гражданским кодексом не может быть свидетелем при составлении, подписании или удостоверении завещания, или лицом, которое подписывает завещание вместо завещателя. Кроме того, завещание может быть признано недействительным, если при его составлении Ваша мать хотя и была дееспособной, но находилась в таком состоянии, когда не была способна понимать значение своих действий или руководить ими. Обычно это бывает в силу возраста с нарушением памяти, при определенных психических или сердечно-­сосудистых заболеваниях, которые отражаются на деятельности мозга. Или если человек получает определенные медицинские препараты, которые оказывают влияние на мозговую деятельность. Данный факт подтверждается в судебном заседании медицинскими документами, показаниями свидетелей. На основании представленных доказательств проводится посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, которая дает заключение о способности завещателя понимать значение своих действий или руководить ими. С учетом всех доказательств судом выносится решение.