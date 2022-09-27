Мотоциклист пострадал в ДТП в Бобруйске

В Бобруйске в ДТП пострадал мотоциклист. Авария случилась 25 сентября в 19.18 в в районе дома 7 по улице Днепровской Флотилии.

Как сообщили в УВД облисполкома, 18-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся с мотоциклом Yamaha, двигавшимся во встречном направлении.

- В результате ДТП 34-летний мотоциклист с травмами госпитализирован. Водитель ВАЗ водительское удостоверение получил всего 3 месяца назад, - уточнили в ведомстве.

mogilevnews.by