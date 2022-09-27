Мотоциклист пострадал в ДТП в Бобруйске
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В Бобруйске в ДТП пострадал мотоциклист. Авария случилась 25 сентября в 19.18 в в районе дома 7 по улице Днепровской Флотилии.
Как сообщили в УВД облисполкома, 18-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ, при повороте налево не предоставил преимущество и столкнулся с мотоциклом Yamaha, двигавшимся во встречном направлении.
- В результате ДТП 34-летний мотоциклист с травмами госпитализирован. Водитель ВАЗ водительское удостоверение получил всего 3 месяца назад, - уточнили в ведомстве.
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