Мост-дублер появится у путепровода через Березину в Бобруйске (видео от «Бобруйск 360»)

В Бобруйске активно идет масштабная реконструкция - в городе построят сразу два новых моста, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тендер выиграли несколько организаций. За правый берег отвечает Бобруйское ДСУ-16, за левый - ОАО "ДСТ №2 г.Гомеля" и ОАО "ДСТ №3 г.Могилева". В декабре 2021 года началась реконструкция, но необычная: было решено возвести сразу два моста. Сначала возведут мост-дублер протяженностью 252 м. При этом движение по старому мосту останавливать не будут. Как сообщил заместитель директора - главный инженер филиала МСУ-2 ОАО "Мостострой" Дмитрий Мацкевич, для безопасности было проведено усиление металлических ферм моста и металлических стоек опор №2 и №5. Все эти работы выполнены на 100%.

"После того как мы построим новый мост, старый демонтируется и на его месте будет возведено такое же сооружение, симметричное, то есть будут стоять два новых моста. Работы ориентировочно завершатся в мае следующего года", - добавил Дмитрий Мацкевич.

Путепроводы будут отличаться друг от друга лишь тремя метрами ширины: 17 м у нового моста и 14,5 м у старого. Для водителей предусмотрены три полосы на въезд и столько же на выезд из Бобруйска. Расположатся тут также пешеходные и велосипедные дорожки. Основную часть пролетных сооружений выполнят из особо прочной стали, берега оденут в бетон.

Сейчас на объекте трудятся 40 специалистов, гудит техника: экскаваторы, самосвалы и бульдозеры, буровые установки. За день отсыпают примерно 1,5 тыс. куб.м песка для земляного полотна. Главная часть работ начнется, конечно, с приходом тепла.

По словам начальника участка ДСУ-1 ОАО "ДСТ №2 г.Гомеля" Дениса Ковалева, параллельно со строительством транспортной артерии на подходе к ней расширятся прилегающие улицы Береговая и Рогачевская - примерно на 500 м каждая. С учетом длины переправ суммарная протяженность дороги составит 1320 м.

Реконструкция начата в рамках госпрограммы "Дороги Беларуси", стоимость проекта - Br89 млн. Перерезать красную ленточку на торжественной церемонии открытия новой дорожной артерии мостостроители пообещали через 35 месяцев.

Во время Великой Отечественной войны старый, еще деревянный мост был разрушен, и в 1957 году появилась новая конструкция. Годы и непрекращающееся движение транспорта взяли свое: за более чем полвека переправа между двумя берегами вновь успела состариться. В 2017 году мост подвергли тщательному осмотру и специалисты признали его потенциально аварийным. На время подготовки проектной документации (проектировщик "Белгипродор") было введено ограничение по массе автомобилей.

По материалам БЕЛТА и Бобруйск 360