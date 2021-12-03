Мощная снежная буря в Дании заставила десятки людей ночевать в магазинах

Северные части Дании накрыла сильная метель, застав врасплох покупателей нескольких магазинов. Дороги стали непроходимыми, десятки людей заночевали в мебельном супермаркете и в магазине игрушек, сообщает AP News.

6 покупателей и примерно 20 сотрудников мебельного магазина разместились на выставочных кроватях. Чтобы не рисковать здоровьем, добираясь до дома в непогоду, люди провели вечер в универмаге за просмотром телевизора и ужином.

Согласно информации Датской общественной телекомпании DR, сотрудники магазина игрушек также провели ночь на работе. Это было намного безопаснее, чем всю ночь просидеть в машине. Людям было тепло, многие восприняли ситуацию с юмором, надеясь, что такое больше не повторится.

В среду, 1 декабря, в городе Ольборге, намело около 30 см свежего снега, случился настоящий транспортный коллапс. По данным FA Weather, порывы ветра во время метели достигали 120 км/ч.