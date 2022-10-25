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Мошенники обманули бобруйчанку на 2000 рублей

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Мошенники обманули бобруйчанку на 2000 рублей

Как сообщили в УВД облисполкома, в милицию обратилась 35-летняя жительница Бобруйска, которая рассказала, что лишилась 2000 рублей.

- Женщина нашла объявление о продаже нужного ей товара на одной из торговых площадок и заполнила там определенную форму для связи с продавцом. Через несколько дней бобруйчанке позвонили в одном из мессенджеров и рассказали, что она может купить не только необходимые ей предметы, но и набор автомобильных инструментов со скидкой, - рассказали в ведомстве.

Девушка согласилась, после чего ей продиктовали номер банковской карты, на который она перевела 2000 рублей. Однако товар она так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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