Мошенники обманули бобруйчанку на 2000 рублей
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Как сообщили в УВД облисполкома, в милицию обратилась 35-летняя жительница Бобруйска, которая рассказала, что лишилась 2000 рублей.
- Женщина нашла объявление о продаже нужного ей товара на одной из торговых площадок и заполнила там определенную форму для связи с продавцом. Через несколько дней бобруйчанке позвонили в одном из мессенджеров и рассказали, что она может купить не только необходимые ей предметы, но и набор автомобильных инструментов со скидкой, - рассказали в ведомстве.
Девушка согласилась, после чего ей продиктовали номер банковской карты, на который она перевела 2000 рублей. Однако товар она так и не получила.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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