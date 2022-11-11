Мошенник уговорил бобруйчанина оформить кредиты на Br12 тыс.

Мошенник представился бобруйчанину правоохранителем и уговорил оформить кредиты на Br12 тыс. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В дежурную часть УВД Бобруйского горисполкома поступило заявление от 43-летнего местного жителя, работника одного из предприятий. Неизвестный связался с ним в мессенджере, представившись сотрудником МВД, и уговорил оформить кредиты.

Неизвестный в ходе разговора сообщил информацию о месте жительства бобруйчанина, его работе, данные абонентского номера. После этого злоумышленник пояснил, что в настоящее время осуществляется поимка преступника, который от имени потерпевшего собирается взять кредит. Чтобы его вычислить, последнему нужно направиться в банки, находящиеся в Бобруйске, где необходимо оформить кредиты. При этом мужчине всегда необходимо быть на связи, а после получения кредитов ему будет предоставлена информация о дальнейших действия. В ходе общения ему были отправлены фотографии заявления, которое последний якобы должен написать в милицию.

После потерпевший направился в банк, где оформил кредит. Неизвестный попросил установить специальную программу, чтобы в ней якобы осуществить перевод полученных денег. Далее бобруйчанин пошел в другой банк, где также взял кредит, который потом в почтовом отделении перевел на указанный ему счет. После с ним перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.