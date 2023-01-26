Морская капуста. Польза и вред для детей

Морская капуста известна своим полезным микроэлементным составом, поэтому ее рекомендуют регулярно включать в рацион взрослого человека. В первую очередь она ценится за высокое содержание йода, поэтому врачи советуют ее употреблять для предотвращения заболеваний щитовидной железы. Но можно ли давать такой продукт детям, как правильно познакомить ребенка с морской капустой и что из нее приготовить?

Морская капуста, которая также называется ламинарией, представляет собой бурые морские водоросли.

Включить ее в рацион всей семьи стоит по таким причинам:

Ламинария богата витаминами Д, С и А, а также группы В. Она является источником фруктозы, белковых веществ, полисахаридов, пантотеновой и фолиевой кислот.

В морской капусте содержится значительное количество йода, марганца, серы, азота, кобальта и других ценных для здоровья ребенка микроэлементов.

На морскую капусту крайне редко возникает аллергия.

Ламинария принесет пользу, если будет включена в меню ребенка с анемией, ожирением, запорами, отставанием в развитии и многими другими проблемами со здоровьем. Регулярное потребление такого вида водорослей положительно сказывается на обменных процессах и иммунитете, а также на работе нервной системы и функционировании пищеварительного тракта.

Морская капуста низкокалорийна, поэтому поможет разнообразить рацион при необходимости придерживаться ограничительной диеты.

Употребление морской капусты способствует выведению из организма радиоактивных веществ и тяжелых металлов.

Недостатки

Если у ребенка есть непереносимость йода, морская капуста ему противопоказана. Некоторые дети протестуют против ламинарии, так как им не нравится ее внешний вид или запах. Слишком раннее введение такого продукта в детское меню грозит нарушениями пищеварения.

Очень частое употребление морской капусты или съеденная большая порция может спровоцировать диарею.

С какого возраста можно давать ребенку?

Медики не советуют включать морскую капусту в рацион детям до 2 лет. Многие педиатры даже рекомендуют подождать с этим продуктом до трехлетнего возраста. Это связано с незрелостью пищеварительного тракта малышей первых лет жизни и отсутствием или очень малым количеством ферментов, помогающих переваривать ламинарию.

По этой причине спешить знакомиться с бурыми водорослями не стоит. Впервые попробовать морскую капусту можно не раньше 1,5 лет и только при условии, что у ребенка отсутствуют какие-либо заболевания.

Сушеная или свежая?

И сушеную, и замороженную в свежем виде морскую капусту можно смело предлагать ребенку. Оба этих вида ламинарии не вредят детскому организму в отличие от консервированного продукта и готовых салатов, в которых присутствуют консерванты, много соли, уксуса и других добавок. К тому же, помещенные в баночку с маринадом водоросли не проходят должную термическую обработку, поэтому могут быть опасным источником бактерий.

Замороженные листы для ребенка нужно просто отварить в течение 10-20 минут. Если же для детского питания используется высушенная ламинария, ее листы необходимо на несколько часов замочить, а затем распарить в кипящей воде.

Если же ребенку не нравится внешний вид капусты, из высушенных листов можно сделать сухой порошок и добавлять его в малом количестве в другие блюда.

Как ввести в рацион

Для первой пробы достаточно всего нескольких грамм морской капусты. Продукт стоит предложить во время завтрака, чтобы в течение дня увидеть, как организм дочки или сына перенес ламинарию. Если никаких проблем не возникло, постепенно количество водорослей можно повышать, давая ребенку максимум 50 грамм этого продукта в день не чаще 2 раз в неделю. Большинству детей достаточно его предлагать раз в неделю 30-40 г.

Ламинарию можно есть самостоятельно или добавлять в различные блюда, например, в омлеты, супы или салаты.

Многим детям нравится такой рецепт салата с морской капустой:

Отварите 100 г ламинарии, отожмите ее и измельчите.

Возьмите половинку вареного яйца и мелко нарежьте.

Соедините измельченные водоросли, яйцо и около 10 г зеленого лука.

По желанию также можно добавить порезанные кубиками вареные овощи (морковь, картофель).

Перемешав ингредиенты, заправьте салат растительным маслом или сметаной.

Заботливых родителей, старающихся пополнить рацион ребенка полезными продуктами, интересует возможность употребления в детском возрасте одного из таких продуктов – морской капусты (ламинарии).

Известно, что морская капуста – это растение из класса водорослей, способное извлекать из воды и накапливать микроэлементы. Растущий детский организм особенно нуждается в полезных веществах и витаминах, которыми может его обеспечить ламинария, не случайно ее иногда называют морским женьшенем.

В состав морской капусты входят витамины А, D, В12, В1, необходимые для повышения сопротивляемости организма и для лечения гиповитаминозов. Регулярное употребление продукта поможет уберечь ребенка от заболевания (или облегчить течение болезни) в период эпидемии гриппа.

По мнению специалистов, регулярное включение в рацион морской капусты препятствует возникновению онкологических заболеваний или замедляет их развитие. Щадящее слабительное действие ламинарии может оказать эффект при запорах у ребенка.

Низкая энергетическая ценность этого продукта дает возможность использовать его при лечении ожирения у детей.

Употребление морской капусты обеспечит организм незаменимыми аминокислотами (глютаминовой, аспарагиновой, аланином), входящими в ее состав. При отставании ребенка в развитии (не только в физическом, а и в умственном) рекомендуется обязательно включать ламинарию в его рацион.

По материалам stiralkovich.ru.