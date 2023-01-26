Морская капуста. Польза и вред для детей

Морская капуста известна своим полезным микроэлементным составом, поэтому ее рекомендуют регулярно включать в рацион взрослого человека. В первую очередь она ценится за высокое содержание йода, поэтому врачи советуют ее употреблять для предотвращения заболеваний щитовидной железы. Но можно ли давать такой продукт детям, как правильно познакомить ребенка с морской капустой и что из нее приготовить?
Морская капуста, которая также называется ламинарией, представляет собой бурые морские водоросли.
Включить ее в рацион всей семьи стоит по таким причинам:
Ламинария богата витаминами Д, С и А, а также группы В. Она является источником фруктозы, белковых веществ, полисахаридов, пантотеновой и фолиевой кислот.
В морской капусте содержится значительное количество йода, марганца, серы, азота, кобальта и других ценных для здоровья ребенка микроэлементов.
На морскую капусту крайне редко возникает аллергия.
Ламинария принесет пользу, если будет включена в меню ребенка с анемией, ожирением, запорами, отставанием в развитии и многими другими проблемами со здоровьем. Регулярное потребление такого вида водорослей положительно сказывается на обменных процессах и иммунитете, а также на работе нервной системы и функционировании пищеварительного тракта.
Морская капуста низкокалорийна, поэтому поможет разнообразить рацион при необходимости придерживаться ограничительной диеты.
Употребление морской капусты способствует выведению из организма радиоактивных веществ и тяжелых металлов.
Недостатки
Если у ребенка есть непереносимость йода, морская капуста ему противопоказана. Некоторые дети протестуют против ламинарии, так как им не нравится ее внешний вид или запах. Слишком раннее введение такого продукта в детское меню грозит нарушениями пищеварения.
Очень частое употребление морской капусты или съеденная большая порция может спровоцировать диарею.
С какого возраста можно давать ребенку?
Медики не советуют включать морскую капусту в рацион детям до 2 лет. Многие педиатры даже рекомендуют подождать с этим продуктом до трехлетнего возраста. Это связано с незрелостью пищеварительного тракта малышей первых лет жизни и отсутствием или очень малым количеством ферментов, помогающих переваривать ламинарию.
По этой причине спешить знакомиться с бурыми водорослями не стоит. Впервые попробовать морскую капусту можно не раньше 1,5 лет и только при условии, что у ребенка отсутствуют какие-либо заболевания.
Сушеная или свежая?
И сушеную, и замороженную в свежем виде морскую капусту можно смело предлагать ребенку. Оба этих вида ламинарии не вредят детскому организму в отличие от консервированного продукта и готовых салатов, в которых присутствуют консерванты, много соли, уксуса и других добавок. К тому же, помещенные в баночку с маринадом водоросли не проходят должную термическую обработку, поэтому могут быть опасным источником бактерий.
Замороженные листы для ребенка нужно просто отварить в течение 10-20 минут. Если же для детского питания используется высушенная ламинария, ее листы необходимо на несколько часов замочить, а затем распарить в кипящей воде.
Если же ребенку не нравится внешний вид капусты, из высушенных листов можно сделать сухой порошок и добавлять его в малом количестве в другие блюда.
Как ввести в рацион
Для первой пробы достаточно всего нескольких грамм морской капусты. Продукт стоит предложить во время завтрака, чтобы в течение дня увидеть, как организм дочки или сына перенес ламинарию. Если никаких проблем не возникло, постепенно количество водорослей можно повышать, давая ребенку максимум 50 грамм этого продукта в день не чаще 2 раз в неделю. Большинству детей достаточно его предлагать раз в неделю 30-40 г.
Ламинарию можно есть самостоятельно или добавлять в различные блюда, например, в омлеты, супы или салаты.
Многим детям нравится такой рецепт салата с морской капустой:
- Отварите 100 г ламинарии, отожмите ее и измельчите.
- Возьмите половинку вареного яйца и мелко нарежьте.
- Соедините измельченные водоросли, яйцо и около 10 г зеленого лука.
- По желанию также можно добавить порезанные кубиками вареные овощи (морковь, картофель).
- Перемешав ингредиенты, заправьте салат растительным маслом или сметаной.
Заботливых родителей, старающихся пополнить рацион ребенка полезными продуктами, интересует возможность употребления в детском возрасте одного из таких продуктов – морской капусты (ламинарии).
Известно, что морская капуста – это растение из класса водорослей, способное извлекать из воды и накапливать микроэлементы. Растущий детский организм особенно нуждается в полезных веществах и витаминах, которыми может его обеспечить ламинария, не случайно ее иногда называют морским женьшенем.
В состав морской капусты входят витамины А, D, В12, В1, необходимые для повышения сопротивляемости организма и для лечения гиповитаминозов. Регулярное употребление продукта поможет уберечь ребенка от заболевания (или облегчить течение болезни) в период эпидемии гриппа.
По мнению специалистов, регулярное включение в рацион морской капусты препятствует возникновению онкологических заболеваний или замедляет их развитие. Щадящее слабительное действие ламинарии может оказать эффект при запорах у ребенка.
Низкая энергетическая ценность этого продукта дает возможность использовать его при лечении ожирения у детей.
Употребление морской капусты обеспечит организм незаменимыми аминокислотами (глютаминовой, аспарагиновой, аланином), входящими в ее состав. При отставании ребенка в развитии (не только в физическом, а и в умственном) рекомендуется обязательно включать ламинарию в его рацион.
По материалам stiralkovich.ru.