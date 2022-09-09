Морская капуста. Польза и вред

Морская капуста известна своим полезным микроэлементным составом, поэтому ее рекомендуют регулярно включать в рацион взрослого человека. В первую очередь она ценится за высокое содержание йода, поэтому врачи советуют ее есть для предотвращения заболеваний щитовидной железы. Но можно ли давать такой продукт детям, как правильно познакомить ребенка с морской капустой и что из нее приготовить?

Польза

Морская капуста, которая также называется ламинарией, представляет собой бурые морские водоросли.

Включить ее в рацион всей семьи стоит по таким причинам:

Ламинария богата витаминами Д, С и А, а также группы В. Она является источником фруктозы, белковых веществ, полисахаридов, пантотеновой и фолиевой кислот.

В морской капусте содержится значительное количество йода, марганца, серы, азота, кобальта и других ценных для здоровья ребенка микроэлементов.

На морскую капусту крайне редко возникает аллергия.

Ламинария принесет пользу, если будет включена в меню ребенка с анемией, ожирением, запорами, отставанием в развитии и многими другими проблемами со здоровьем.

Регулярное потребление такого вида водорослей положительно сказывается на обменных процессах и иммунитете, а также на работе нервной системы и функционировании пищеварительного тракта.

Морская капуста низкокалорийна, поэтому поможет разнообразить рацион при необходимости придерживаться ограничительной диеты.

Употребление морской капусты способствует выведению из организма радиоактивных веществ и тяжелых металлов.

Недостатки

Если у ребенка есть непереносимость йода, морская капуста ему противопоказана.

Некоторые дети протестуют против ламинарии, так как им не нравится ее внешний вид или запах.

Слишком раннее введение такого продукта в детское меню грозит нарушениями пищеварения.

Очень частое употребление морской капусты или съеденная большая порция может спровоцировать диарею.

С какого возраста можно давать ребенку?

Медики не советуют включать морскую капусту в рацион детям до 2 лет. Многие педиатры даже рекомендуют подождать с этим продуктом до трехлетнего возраста. Это связано с незрелостью пищеварительного тракта малышей первых лет жизни и отсутствием или очень малым количеством ферментов, помогающих переваривать ламинарию.

По этой причине спешить знакомиться с бурыми водорослями не стоит. Впервые попробовать морскую капусту можно не раньше 1,5 лет и только при условии, что у ребенка отсутствуют какие-либо заболевания.

Сушеная или свежая?

И сушеную, и замороженную в свежем виде морскую капусту можно смело предлагать ребенку. Оба этих вида ламинарии не вредят детскому организму в отличие от консервированного продукта и готовых салатов, в которых присутствуют консерванты, много соли, уксуса и других добавок. К тому же, помещенные в баночку с маринадом водоросли не проходят должную термическую обработку, поэтому могут быть опасным источником бактерий.

Замороженные листы для ребенка нужно просто отварить в течение 10-20 минут. Если же для детского питания используется высушенная ламинария, ее листы необходимо на несколько часов замочить, а затем распарить в кипящей воде. Если же ребенку не нравится внешний вид капусты, из высушенных листов можно сделать сухой порошок и добавлять его в малом количестве в другие блюда.

Как ввести в рацион

Для первой пробы достаточно всего нескольких граммов морской капусты. Продукт стоит предложить во время завтрака, чтобы в течение дня увидеть, как организм дочки или сына перенес ламинарию. Если никаких проблем не возникло, постепенно количество водорослей можно повышать, давая ребенку максимум 50 граммов этого продукта в день не чаще 2 раз в неделю. Большинству детей достаточно его предлагать раз в неделю 30-40 г.

Ламинарию можно есть самостоятельно или добавлять в различные блюда, например, в омлеты, супы или салаты.

Многим детям нравится такой рецепт салата с морской капустой:

Отварите 100 г ламинарии, отожмите ее и измельчите.

Возьмите одно вареное яйцо и мелко нарежьте.

Соедините измельченные водоросли, яйцо и около 10 г зеленого лука.

По желанию также можно добавить порезанные кубиками вареные овощи (морковь, картофель).

Перемешав ингредиенты, заправьте салат растительным маслом или сметаной.

По материалам stiralkovich.ru.