Морская капуста. Польза и вред

Морская капуста известна своим полезным микроэлементным составом, поэтому ее рекомендуют регулярно включать в рацион взрослого человека. В первую очередь она ценится за высокое содержание йода, поэтому врачи советуют ее есть для предотвращения заболеваний щитовидной железы. Но можно ли давать такой продукт детям, как правильно познакомить ребенка с морской капустой и что из нее приготовить?
Польза
Морская капуста, которая также называется ламинарией, представляет собой бурые морские водоросли.
Включить ее в рацион всей семьи стоит по таким причинам:
- Ламинария богата витаминами Д, С и А, а также группы В. Она является источником фруктозы, белковых веществ, полисахаридов, пантотеновой и фолиевой кислот.
- В морской капусте содержится значительное количество йода, марганца, серы, азота, кобальта и других ценных для здоровья ребенка микроэлементов.
- На морскую капусту крайне редко возникает аллергия.
- Ламинария принесет пользу, если будет включена в меню ребенка с анемией, ожирением, запорами, отставанием в развитии и многими другими проблемами со здоровьем.
- Регулярное потребление такого вида водорослей положительно сказывается на обменных процессах и иммунитете, а также на работе нервной системы и функционировании пищеварительного тракта.
- Морская капуста низкокалорийна, поэтому поможет разнообразить рацион при необходимости придерживаться ограничительной диеты.
- Употребление морской капусты способствует выведению из организма радиоактивных веществ и тяжелых металлов.
Недостатки
- Если у ребенка есть непереносимость йода, морская капуста ему противопоказана.
- Некоторые дети протестуют против ламинарии, так как им не нравится ее внешний вид или запах.
- Слишком раннее введение такого продукта в детское меню грозит нарушениями пищеварения.
- Очень частое употребление морской капусты или съеденная большая порция может спровоцировать диарею.
С какого возраста можно давать ребенку?
Медики не советуют включать морскую капусту в рацион детям до 2 лет. Многие педиатры даже рекомендуют подождать с этим продуктом до трехлетнего возраста. Это связано с незрелостью пищеварительного тракта малышей первых лет жизни и отсутствием или очень малым количеством ферментов, помогающих переваривать ламинарию.
По этой причине спешить знакомиться с бурыми водорослями не стоит. Впервые попробовать морскую капусту можно не раньше 1,5 лет и только при условии, что у ребенка отсутствуют какие-либо заболевания.
Сушеная или свежая?
И сушеную, и замороженную в свежем виде морскую капусту можно смело предлагать ребенку. Оба этих вида ламинарии не вредят детскому организму в отличие от консервированного продукта и готовых салатов, в которых присутствуют консерванты, много соли, уксуса и других добавок. К тому же, помещенные в баночку с маринадом водоросли не проходят должную термическую обработку, поэтому могут быть опасным источником бактерий.
Замороженные листы для ребенка нужно просто отварить в течение 10-20 минут. Если же для детского питания используется высушенная ламинария, ее листы необходимо на несколько часов замочить, а затем распарить в кипящей воде. Если же ребенку не нравится внешний вид капусты, из высушенных листов можно сделать сухой порошок и добавлять его в малом количестве в другие блюда.
Как ввести в рацион
Для первой пробы достаточно всего нескольких граммов морской капусты. Продукт стоит предложить во время завтрака, чтобы в течение дня увидеть, как организм дочки или сына перенес ламинарию. Если никаких проблем не возникло, постепенно количество водорослей можно повышать, давая ребенку максимум 50 граммов этого продукта в день не чаще 2 раз в неделю. Большинству детей достаточно его предлагать раз в неделю 30-40 г.
Ламинарию можно есть самостоятельно или добавлять в различные блюда, например, в омлеты, супы или салаты.
Многим детям нравится такой рецепт салата с морской капустой:
- Отварите 100 г ламинарии, отожмите ее и измельчите.
- Возьмите одно вареное яйцо и мелко нарежьте.
- Соедините измельченные водоросли, яйцо и около 10 г зеленого лука.
- По желанию также можно добавить порезанные кубиками вареные овощи (морковь, картофель).
Перемешав ингредиенты, заправьте салат растительным маслом или сметаной.
По материалам stiralkovich.ru.