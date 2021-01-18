Морозы в Беларуси ослабнут с середины недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедшие выходные в Беларуси в среднем оказались на 10-15 градусов ниже климатической нормы, причем 17 января отрицательные отклонения в отдельных районах достигали 18 градусов. С 16 по 18 января ночью температура на большей части территории страны опускалась ниже 20 градусов мороза. Минимальное значение температуры воздуха отмечено в ночь на 17 января на метеостанции Слуцк - минус 28,7", - рассказали в Белгидромете.

На этой неделе ожидается смена погодных условий. "В начале недели еще сохранится морозная погода, но уже начиная со среды по юго-западу, а в дальнейшем по всей территории Беларуси ожидается повышение температурного фона. Затем до конца недели температуры воздуха будут в основном колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений, лишь в ночь на четверг, 21 января, по востоку страны еще подморозит до минус 13-15. При повышении температуры воздуха с середины недели осадки будут идти в виде мокрого снега и дождя. Местами образуется гололед", - прогнозируют синоптики.