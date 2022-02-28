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Погода

Морозы и гололедица ожидаются в Беларуси 1 марта

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Морозы и гололедица ожидаются в Беларуси 1 марта

Морозы и гололедица ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет небольшая облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит минус 5-11, по северо-востоку до минус 15 градусов, по Гомельской области местами минус 2-4. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.

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