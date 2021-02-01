Морозы до двадцати градусов. Погода на 2 февраля
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Завтра в стране будет переменная облачность. Ночью ожидается без существенных осадков. Днем по северо-западной половине пройдет небольшой снег. Ночью и утром местами по республике прогнозируется туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, местами - минус 16-20. Днем будет 3-9 градусов ниже нуля, по юго-западу - от минус 2 до плюс 1.
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